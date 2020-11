Proteste auch in Hamburg und im Norden: Bauern blockieren Lidl-Lager mit Traktoren

Cloppenburg -

Aus Protest gegen aus ihrer Sicht existenzgefährdende Niedrigpreise im Lebensmittelhandel haben Hunderte Landwirte in Niedersachsen Lager des Discounters Lidl blockiert. Die Protestaktion begann am frühen Montagmorgen und dauerte bis zum Abend an.

Betroffen waren Lager in Cloppenburg und Emstek, sagte eine Polizeisprecherin. In Cloppenburg blockierten ihren Angaben zufolge 120 Traktoren die Zufahrt des Zentrallagers, in Emstek 30 Traktoren. In Cloppenburg versammelten sich Hunderte Landwirte vor dem Lager an der Bundesstraße 72, umfuhren mit ihren Traktoren Polizeiabsperrungen und stellten sich in die Ein- und Ausfahrt.



Protest in Niedersachsen: Bauern wütend über Dumpingpreise

„Die Landwirte sagen, wir fahren nicht eher weg, bis der Chef von Lidl mit uns redet“, sagte ein Sprecher der Bauern-Initiative „Land schafft Verbindung“ in Niedersachsen. Die Landwirte hätten sich den Tag über bei der Blockade abgelöst. Auch weitere Lidl-Lager wie das in Schwanewede wollten seinen Angaben zufolge Landwirte mit Traktoren blockieren.



Dem Sprecher zufolge sind die Landwirte wütend über einen Brief der großen deutschen Handelsketten an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Darin hatten sich die Topmanager der Konzerne Edeka, Rewe, Aldi und der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) über Äußerungen von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner beschwert. Die CDU-Politikerin hatte vorvergangene Woche einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, mit dem Landwirte und kleinere Lieferanten besser vor dem Preisdruck der Handelsriesen geschützt werden sollen und von teils unfairen Bedingungen gesprochen. Klöckner habe ein Zerrbild der Handelsunternehmen gezeichnet, klagten die Supermarkt-Ketten.



Bauern-Proteste auch in Schleswig-Holstein und in Hamburg

Ein Sprecher Lidl von Lidl teilte am Abend mit, weiterhin zu Gesprächen mit den Landwirten bereit zu sein. „Um dem Anliegen der gesamten Landwirtschaft am ehesten gerecht zu werden, brauchen wir einen sektorweiten Dialog, der mit allen Verhandlungspartnern entlang der Lieferkette geführt wird“, hieß es. Die protestierenden Bauern müssten für Gespräche Vertreter benennen. Lidl sehe sich als starker Partner der deutschen Landwirtschaft und exportiere deutsche Produkte in mehr als 30 Länder. Um den derzeitigen Überhang bei Schweinefleisch zu regulieren, solle es Sondervermarktungen geben. „Für diese Tiere sollen die Landwirte einen finanziellen Ausgleich und damit den marktüblichen Preis erhalten.“



Nach Angaben von „Land schafft Verbindung“ sollen die Proteste auch in Schleswig-Holstein bei Rewe und am Donnerstag in Hamburg bei Edeka fortgesetzt werden. (dpa/mp)