Post-Transporter kracht mit Pkw zusammen – zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Harburg sind am Dienstagmorgen zwei Menschen verletzt worden.

Gegen 7 Uhr kollidierten auf der Rosengartenstraße zwischen Sieversen und der Autobahnanschlussstelle Tötensen nach ersten Erkenntnissen ein Transporter der Deutschen Post und ein Pkw. Durch den Aufprall überschlug sich das Auto und landete auf dem Dach liegend im Straßengraben, wie ein Polizeisprecher der MOPO mitteilte.

Das Auto überschlug sich und blieb kopfüber im Straßengraben liegen. News5/Sebastian Peters Das Auto überschlug sich und blieb kopfüber im Straßengraben liegen.

Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Der Fahrer des Post-Transporters wollte nach kurzer Behandlung aber vor Ort bleiben und benötigte keine weitere medizinische Versorgung.

Das könnte Sie auch interessieren: Grund macht fassungslos: Jugendliche attackieren Familie – Mehrere Verletzte

Die Rosengartenstraße musste für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (rei)