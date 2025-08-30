Mann belästigt mehrere Frauen am See mit Porno-Bildern auf dem Smartphone

Ein 45 Jahre alter Mann soll am Donnerstagnachmittag im niedersächsischen Delmenhorst zwei Frauen sexuell belästigt haben.

Nach Polizeiangaben sprach er zunächst eine Frau im Bereich des Delmegrundsees an und zeigte ihr pornografische Bilder auf seinem Handy. Die Frau informierte sofort die Polizei.

Delmegrundsee: 45-Jähriger soll Frauen belästigt haben

Kurz darauf meldete sich eine weitere Frau mit derselben Personenbeschreibung. Demnach habe sich der Mann in der Öffentlichkeit entblößt und sie belästigt. Polizeibeamte nahmen den 45-Jährigen im Rahmen einer Fahndung fest und brachten ihn zur Dienststelle.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen oder weitere Betroffene, sich zu melden.