Polizist erschießt Flüchtling (20): Tödliches Ende eines Routine-Einsatzes

Stade-Bützfleth -

Es begann mit einem abendlichen Routine-Einsatz, dann eskalierte die Lage: Ein Polizist hat in einer Unterkunft in Stade-Bützfleth auf einen 20 Jahre alten Asylbewerber geschossen und ihn tödlich verletzt. Zuvor habe Aman A. die Beamten mit einer Hantelstange attackiert, hieß es in der Pressemitteilung. Zunächst hätten die Polizisten ohne Erfolg Pfefferspray eingesetzt. Notarzt und Rettungskräfte konnten den Mann nach der Schussverletzung nicht mehr retten.