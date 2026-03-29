Streifenwagen im Norden verunglückt – Polizisten verletzt in Klinik

Schwerer Unfall am Sonntagmittag im Landkreis Uelzen: Auf einer Bundesstraße ist ein Polizeiwagen verunglückt. Das Fahrzeug landete auf dem Dach. Zwei Polizisten wurden verletzt.

Zu dem Unfall kam es gegen 11.30 Uhr auf Bundesstraße 4 bei Bienenbüttel. Der Streifenwagen war ersten Informationen zufolge zu einem Einsatz unterwegs. In einer Kurve verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über das Polizeifahrzeug.

Polizeiwagen verunglückt: Beamte verletzt in Klinik

Der Wagen kam von der Straße ab, riss Verkehrszeichen um und wurde einen kleinen Abhang hinuntergeschleudert. Dort blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen. Die beiden Beamten an Bord wurden bei dem Crash verletzt und kamen in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe aber laut Polizei nicht. Die genaue Unglücksursache wird ermittelt.