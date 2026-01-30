Polizei warnt vor herabfallendem Eis von Autodächern – es gab bereits Unfälle

Eisplatten auf Lkw-Dächern haben rund um Hildesheim mehrere Unfälle verursacht. Die Polizei erinnert an die Pflicht, Fahrzeuge vor Fahrtantritt von Eis und Schnee zu befreien.

Wegen herabstürzender Eisplatten von Lkw-Dächern ist es auf der Autobahn 7 bei Hildesheim in den vergangenen Wochen vermehrt zu Unfällen gekommen. So traf etwa am Donnerstag eine Eisscholle, die sich von dem Dach eines Sattelzugs gelöst hatte, ein Auto im Autobahndreieck Salzgitter von einer Eisscholle getroffen. Die Windschutzscheibe des Autos wurde schwer beschädigt.

A7: Große Eisfläche auf Lkw-Dach entdeckt

Später stellten die Beamten auf dem Dach des Lasters Schnee und eine rund 1,20 Meter lange und 30 Zentimeter dicke Eisplatte fest.

Die Polizei wies darauf hin, dass alle Fahrzeugführer dazu verpflichtet seien, ihr Fahrzeug vor Fahrtantritt von Eis und Schnee auf dem Dach zu befreien. Herunterfallende Eisbrocken könnten je nach Größe schwere Unfälle verursachen. (dpa/mp)