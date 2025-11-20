mopo plus logo
Schüsse gefallen – SEK-Einsatz

Schüsse in Lindhorst: Die Polizei warnt die Bevölkerung davor, ihre Häuser zu verlassen. Foto: News5/Sebastian Peters

  • Lindhorst

Polizei warnt Bevölkerung: Anwohner sollen Häuser nicht verlassen

Die Anwohner in der Gemeinde im Landkreis Schaumburg sollen ihre Wohnungen und Häuser nicht verlassen. Es seien Schüsse gefallen, teilt die Polizei mit.

Die Polizei warnt die Bevölkerung in Lindhorst im Landkreis Schaumburg davor, ihre Häuser zu verlassen. Es laufe ein Polizeieinsatz, hieß es in einer Mitteilung der Beamten.

Schüsse in Lindhorst – SEK im Einsatz

In der Gemeinde seien Schüsse gefallen, verletzt worden sei niemand, teilte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage mit. Demnach ist ein Spezialeinsatzkommando (SEK) im Einsatz. Die Anwohner würden dringend gebeten, in ihren Wohnungen und Häusern zu bleiben und sich nicht außerhalb von Gebäuden aufzuhalten. Weitere Informationen gab es zunächst nicht. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

