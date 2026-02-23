Polizei sucht Zeugen: 120 Säcke voller Müll in den Wald gekippt

Mehr als 100 graue Säcke voller Müll wurden in einem Wald entdeckt. Die Suche nach den Verantwortlichen läuft.

Rund 120 Säcke voller Müll sind in einem Wald im Landkreis Harburg entdeckt worden. Zeugen hatten die illegale Müllentsorgung zwischen Hanstedt und Niendorf, etwa zwei Kilometer nördlich eines Wildparks, gemeldet, wie die Polizei mitteilte.

Das könnte Sie auch interessieren: Autorennen mit geklautem BMW endet in Glasfront einer Firma – Zeugen gesucht

Beamte fanden dann anschließend die gefüllten grauen Säcke. Seit wann diese dort am Wegesrand liegen, sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Es werden Zeugen gesucht. (mp/dpa)