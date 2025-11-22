Polizei sucht jungen Unfallfahrer – und findet ihn bekifft auf einem Dach

Nach einem Unfall in Delmenhorst fehlte vom Unfallverursacher jede Spur. Die Polizei hat den Verdächtigen jedoch nicht auf der Straße gefunden, sondern dank eines Polizeihubschraubers in der Höhe.

Der 20-Jährige sei mit seinem Wagen am Freitagabend von der Straße abgekommen und gegen mehrere geparkte Autos geprallt, teilte die Polizei am Samstag mit. Sein schwerbeschädigtes Fahrzeug habe einen automatischen Notruf abgesetzt, der Mann sei jedoch geflüchtet.

Delmenhorst: Flüchtiger versteckte sich auf einem Flachdach

Ein Hubschrauber der Polizei, der mit einer Wärmebildkamera ausgestattet war, habe den Fahrer dann schließlich rund eine Stunde später auf einem Flachdach eines Gebäudes gefunden. Mit der Hilfe der Feuerwehr sei der Mann von dem Dach geholt worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Tod in Istanbul: Dieses Mittel tötete die Hamburger Familie

Laut Polizei blieb er bis auf eine leichte Unterkühlung unverletzt. Er stand demnach unter dem Einfluss von Cannabis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (dpa/mp)