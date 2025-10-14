Polizei stoppt Auto mit ungewöhnlicher Ladung – und hat einen Verdacht

Schräges Ergebnis einer Verkehrskontrolle: Am Montag stoppte die Polizei zwei Männer (33 und 35 Jahre alt) im Bereich Bad Bodenteich bei Uelzen. Was die Beamten im Wagen fanden, machte sie misstrauisch.

In dem Opel mit Helmstedter Kennzeichen fanden die Beamten eine beachtliche Menge Salami und Schokolade. Die herzhaft-süße Fracht hatte einen Gesamtwert von mehr als 1000 Euro.

Auto voller Schokolade und Salami bei Uelzen gestoppt

Doch als die Männer nach der Herkunft der Waren gefragt wurden, gaben sie keine plausiblen Antworten. Angesichts des Verdachts auf Diebstahl stellten die Polizisten die Ware sicher. Die Ermittlungen laufen weiter. (tst)