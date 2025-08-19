Polizei schimpft über WhatsApp-Nutzer: „Kindesentführer“ auf Spielplatz nur ein Vater

Aufregung am Wochenende in Ebstorf (Landkreis Uelzen): In Facebook- und WhatsApp-Gruppen kursierte das Foto eines angeblichen Kindesentführers. Nutzerinnen behaupteten, ein Mann habe sich verdächtig auf einem Spielplatz verhalten – und stellten sein Bild ins Netz.

Die Polizei stellte nun klar: Alles erfunden. Der vermeintliche Täter sei in Wahrheit ein Vater, der lediglich nach seinem Kind gesucht hatte. Ein Vorfall habe überhaupt nicht stattgefunden.

Die Beamten prüfen jetzt strafrechtliche Schritte gegen die Urheberinnen der Posts. Gleichzeitig warnen sie eindringlich davor, unbestätigte Meldungen weiterzuleiten. „Kühlen Kopf bewahren, nachdenken und nicht jede Pseudo-Meldung teilen“, so die Polizei.