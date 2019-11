Polizei kontrolliert Vieh-Transporte: Fäkalien-Spur sorgt für Ekel-Ärger

Rotenburg -

Auf der A1 in Niedersachsen hat die Polizei aus Sittensen (Landkreis Rotenburg) verstärkte Kontrollen an Lebendviehtransporten durchgeführt. Dabei stießen die Beamten auf teils erschreckende und teils ekelerregende Zustände.

Insgesamt wurden 125 Transporter kontrolliert und einige Verstöße wurden festgestellt. Bei einem Schweinetransport beispielsweise wurden für Tiere absolut unwürdige Transportumstände festgestellt. Das Gefährt überschritt die zulässige Gesamtmasse um satte acht Tonnen!

Erschreckende Bilder auf Schweinetransporter

Insgesamt befanden sich mehr als 200 Ferkel zu viel an Bord. Entsprechend war da auch die zulässige Stellfläche für Tiere beim Transport weit unterschritten. Eine große Gefahr, sollte es zu einer Vollbremsung oder ähnlichem kommen.

Ekel-Szenario bei Rintertransport-Kontrolle

Bei einem weiteren Transport erlebten die Beamten ein echtes Ekel-Szenario. Am Kontrollort liefen Fäkalien der transportierten Rinder auf die Straße. Der Fahrer begründete dies mit der Schräglage des Parkplatzes, an dem die Kontrolle durchgeführt wurde. Als der Transport seine Fahrt fortsetzte, zog das Fahrzeug eine gut 200 Meter lange Spur an Rinderausscheidungen hinter sich her.

Zusätzlich erwischten die Beamten noch einen Fahrer, dessen Fahrerlaubnis bereits seine Gültigkeit verloren hatte. Glücklicherweise hatte der Transporter noch keine Tiere geladen. Dennoch musste zunächst gewartet werden, bis die zuständige Firma einen Ersatzfahrer bereitstellen konnte.

Die Anzeigen wegen der entdeckten Verstöße richten sich dabei übrigens nicht nur gegen die Fahrer – auch gegen die Firmen oder Disponenten, die die Fahrt in Auftrag geben oder durchführen lassen wird ein Verfahren eingeleitet. (mp)