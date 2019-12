Polizei im Dauereinsatz: Mann verprügelt junge Frauen mit Bierflasche

„Arbeitsintensive erste Adventsstunden“ - so der Beginn einer am Sonntagmorgen veröffentlichten Polizeimeldung aus Hannover. Gleich mehrere Schlägereien sorgten in der Stadt für Großeinsätze, mehrere Menschen wurden dabei verletzt und festgenommen. Ein Mann griff offenbar wahllos Frauen mit einer Bierflasche an.

Es passierte an der Lister Meile Ecke Hamburger Allee: Ein „augenscheinlich stark alkoholisierter“ 23-Jähriger schlug laut Polizei gegen 3.30 Uhr völlig unvermittelt auf zwei 21 Jahre alte Frauen mit einer Bierflasche ein. Er verletzte sie schwer im Gesicht, flüchtete dann vom Tatort. Polizisten nahmen ihn kurz darauf fest.

Hannover: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

„Er muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten und soll noch heute, in einem sogenannten beschleunigten Verfahren, einem Richter vorgeführt werden“, teilte Polizeisprecher Andre Puiu mit.

Um kurz vor 5 Uhr mussten die Beamten dann zu einer Disko-Keilerei an der Marktstraße. Zunächst waren die etwa zehn Beteiligten wohl im Gebäude verbal aneinander geraten. Dann verlagerte sich der Streit vor die Tür.

Schlägerei in Hannover: Plötzlich fällt ein Schuss

Während der Schlägerei soll ein Mann eine Schreckschusswaffe aus seinem Auto geholt und damit seinen Kontrahenten gedroht haben. „Als diese ihn überwältigten, löste sich ein Schuss. Ein Großteil der involvierten Personen flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort“, sagte der Sprecher. Ein 20-Jähriger wurde schwer verletzt, kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Messerangriff bei zweiter Schlägerei in Hannover – Opfer verletzt

Noch während die Beamten versuchten, die Situation an der Marktstraße zu klären, ging um 5.30 Uhr der nächste Notruf ein: Zeugen berichteten von einer Schlägerei zwischen mindestens 20 Personen an der Straße Am Marstall. Polizeisprecher Andre Puiu: „Dabei war auch ein 22-Jähriger von vier Männern angegriffen und mit Schlägen traktiert worden. Als einer der Kontrahenten mit einem Messer in Richtung seines Körpers stach, wehrte der junge Mann die Attacke ab und erlitt dabei eine Verletzung an der Hand.“

Polizei Hannover: Drei Festnahmen

Drei Männer (21, 24, 28) wurden festgenommen. Dem Messerangreifer gelang die Flucht. Die Polizei ermittelt – und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Entsprechendes an: Tel. 0511 109 2820. (dg)