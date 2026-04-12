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Eine Hand hält ein Atemalkoholtester.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Autofahrer einen Wert von mehr als drei Promille. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Sina Schuldt

  • Cuxhaven

Polizei fällt Autofahrer auf – sein Promillewert ist unglaublich

In Cuxhaven ist der Polizei ein Auto wegen der auffälligen Fahrweise aufgefallen. Ein Atemalkoholtest lieferte eine Erklärung.

Die Polizei hat einen Autofahrer mit mehr als drei Promille in Cuxhaven erwischt. Der 56-Jährige war den Beamten in der Nacht zum Sonntag wegen seiner auffälligen Fahrweise aufgefallen, wie die Polizei mitteilte.

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Die Beamten hätten das Auto gestoppt und Alkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellt. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von mehr als drei Promille ergeben. Dem 56-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. (dpa/mp)

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