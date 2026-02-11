Plötzlich Feueralarm im Krankenhaus – Patienten evakuiert

Plötzlich Feueralarm in einer Klinik: Patienten müssen das Haus verlassen, Einsatzkräfte eilen herbei. Was bisher bekannt ist.

In einem Krankenhaus in Liebenburg (Landkreis Goslar) ist ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Patienten mussten die Klinik verlassen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Sie seien in Sicherheit. Ob jemand verletzt wurde, sei noch unklar. Zuerst hatte die „Goslarsche Zeitung“ berichtet.

Feuer in Klinik im Kreis Goslar – Großeinsatz

Warum es in einem Gebäude der Klinik Dr. Fontheim brennt, konnten die Einsatzkräfte zunächst nicht sagen. „Ein Haus ist betroffen“, sagte der Polizeisprecher. Wie viele Patienten die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik verlassen mussten, ist laut Polizei nicht bekannt. Zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort. (dpa)