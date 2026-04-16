Plötzlich Feuer im Hotel: Dutzende Menschen in Sicherheit gebracht

Großeinsatz für die Feuerwehr im Landkreis Harburg: 13 Menschen sind am späten Mittwochabend bei einem Brand in einem Hotel in Asendorf nahe Hamburg verletzt worden.

Nach ersten Angaben der Feuerwehr brach das Feuer gegen 23 Uhr im Keller des Hotels aus. Was dort in Brand geraten war und warum, ist noch unklar. Die Rauchentwicklung war nach Polizeiangaben so stark, dass der Rauch vom Keller über das Erdgeschoss bis in höhere Stockwerke aufstieg.

Feuerwehrleute und Hotelpersonal brachten einige der knapp 60 Gäste teils über Leitern von außen in Sicherheit. Andere retteten sich selbst ins Freie.

Brand in Hotel: Rettungskräfte sichten 65 Gäste

Während der Rauch aus dem Keller aufstieg, stießen Retter im Gebäude immer wieder auf Menschen und brachten sie in Sicherheit. Sanitäter und Notärzte untersuchten insgesamt 65 Betroffene. 13 Personen wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.

Zunächst war man von drei Schwerverletzten ausgegangen. Später stellte sich heraus, dass zwar deutlich mehr Personen wegen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus mussten, alle aber glücklicherweise nur als leicht verletzt eingestuft wurden.

Sieben Feuerwehren rückten mit mehr als 80 Kräften an. Sie hatten den Brand schnell unter Kontrolle.

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Der Rettungsdienst wurde von Kollegen aus Hamburg unterstützt. Zur Brandursache und Schadenshöhe hat die Polizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Einige der insgesamt knapp 60 Gäste wurden von der Gemeinde in anderen Unterkünften untergebracht, andere reisten eigenständig ab. (Mit Material von dpa)