Die eine Pizza zu klein, die andere falsch belegt: Aus einer Reklamation wird ein handfester Streit. Am Ende fliegen nicht nur Pizzen.

In einer Pizzeria ist ein Streit über Größe und Belag von zwei Pizzen eskaliert: Der Inhaber des Restaurants soll eine Frau schließlich mit einem gefüllten Pizzakarton beworfen und sie außerdem geschlagen haben. Zu dem Vorfall kam es in Osnabrück, wie die Polizei mitteilte.

Die Kunden hatten am Montagabend online mehrere Pizzen bestellt. Mit der Lieferung waren sie aber nicht zufrieden: Eine Pizza sei zu klein, die andere falsch belegt, so die Kritik. Nachdem ein Telefonat keine Klärung brachte, fuhren die Kunden zu dem Restaurant. Dort hätten sie dann das Angebot abgelehnt, eine neue Pizza zu erhalten, hieß es von der Polizei.

Der Streit zwischen dem Inhaber, dessen Frau und den Kunden habe sich dann weiter hochgeschaukelt: Erst sei der gefüllte Pizzakarton geflogen, später dann Fäuste. Schließlich schritt die Polizei ein und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Pizzeria-Inhaber ein – allerdings nicht wegen der Qualität der Pizzen, sondern wegen des Verdachts auf Körperverletzung. (dpa/mp)