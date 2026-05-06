Pitbull greift Polizisten an und beißt zu – Beamter erschießt Hund

In Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) sind am Mittwochvormittag zwei Polizisten bei einem Einsatz verletzt worden. Die Beamten waren wegen einer mutmaßlichen Körperverletzung zu einem Wohnhaus im Birkenweg gerufen worden. Dort wurden sie von einem Pitbull attackiert – ein Polizist wurde gebissen, es kam zum Schusswaffengebrauch.

Der Einsatz hatte sich gegen 11.20 Uhr ereignet. Nach MOPO-Informationen soll es zuvor zu häuslicher Gewalt gekommen sein, bei der ein 36-jähriger Mann eine 30-jährige Frau geschlagen haben soll.

Kampfhund verbeißt sich in Hand von Polizisten

Als die Beamten das Grundstück betraten, soll der Pitbull nach Angaben eines Polizeisprechers plötzlich durch die geöffnete Tür auf einen der Polizisten losgegangen sein und sich in seiner Hand verbissen haben. Ein Kollege zog daraufhin seine Dienstwaffe und erschoss den Hund.

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Der gebissene Beamte sowie ein weiterer Polizist, der im Tumult stürzte, wurden verletzt und in eine Klinik gebracht. Gegen den Hundehalter sowie die Frau wurde Strafanzeige erstattet. Zudem prüft die Polizei, ob der Hund möglicherweise gezielt auf die Beamten gehetzt wurde.