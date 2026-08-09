Ein Pilot verliert bei einem Flug plötzlich die Kontrolle über seinen Hubschrauber. Die Maschine kippt auf die Seite.

Ein Hubschrauber ist auf einem Flugplatz in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg verunglückt. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall habe sich bei einem Flugmanöver in geringer Höhe ereignet, teilte die Polizei mit.

Dabei sei der Rotor des zweisitzigen Ultraleichthubschraubers auf dem Boden aufgekommen. Anschließend sei die Maschine auf die Seite gekippt.

Der 68 Jahre alte Pilot und sein 80 Jahre alter Fluggast konnten sich selbst aus dem Wrack befreien und wurden leicht verletzt. Der 80-Jährige kam am Vormittag laut Polizei vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. (dpa/mp)