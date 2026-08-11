Vergewaltigung hinter verschlossener Tür? In einem Seniorenheim soll sich ein Pfleger an einer Bewohnerin vergangen haben. Nun beginnt der Prozess.

Ein Pfleger soll eine demenzkranke Frau in einem Seniorenheim im Landkreis Gifhorn vergewaltigt haben. Am Dienstagvormittag beginnt am Landgericht Braunschweig der Prozess gegen den 37-Jährigen.

Er soll laut Anklage das Einzelzimmer der damals 69-Jährigen verschlossen und erst von ihr abgelassen haben, als eine Kollegin versuchte, die Tür zu öffnen.

Im Norden: Mann soll bewusst hilflose Opfer gesucht haben

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Dem in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten aus Burundi wird Vergewaltigung und sexueller Missbrauch von Hilfsbedürftigen in einer Einrichtung vorgeworfen. Er soll im Oktober 2025 als Pflegekraft für die Bewohnerin in dem Heim in der Gemeinde Osloß verantwortlich gewesen sein.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft nutzte der Mann seine Tätigkeit bewusst aus, um sich potenziellen Opfern zu nähern, die ihm körperlich nichts entgegenzusetzen hätten und nicht in der Lage seien, ihren Gegenwillen zu äußern oder sich später jemandem anzuvertrauen. Es gilt die Unschuldsvermutung. (dpa/mp)