Wer stiehlt ein Pferd von einem Gnadenhof? Dieser Frage geht die Polizei im Landkreis Wesermarsch nach. Die Ermittler hoffen auf Hinweise.

Ein Pferd auf einer Weide eines Hofes picture alliance / imageBROKER | Arnulf Hettrich

Nach dem Verschwinden eines Pferdes von einem Gnadenhof in der Gemeinde Ovelgönne im Landkreis Wesermarsch geht die Polizei von Diebstahl aus. Demnach verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Weide und brachten das Tier weg.

Die Ermittler suchen nun Zeugen. Wer in der Nacht auf den 1. August verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Weide an der Friedrich-Rüder-Straße in Ovelgönne gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden.

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Der geschätzte Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 1500 Euro. (dpa/mp)