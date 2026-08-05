Ein Pferd versinkt im Landkreis Stade teilweise im Schlamm. Die Feuerwehr rettet das Tier mithilfe eines Treckers.

Mit einem Trecker wurde das Pferd aus seiner misslichen Lage gerettet JOTO

Eine Stute ist am Mittwochmorgen in Drochtersen im Landkreis Stade in einen schlammigen Graben gestürzt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Laut Angaben vor Ort hatte sich das Tier am Vortag noch frei auf seiner Weide bewegt.

Am Mittwoch gegen 9 Uhr entdeckten Helfer die Stute im Graben, teilweise im Schlamm versunken. Das Pferd blieb unverletzt, konnte sich jedoch nicht mehr selbstständig befreien. Die alarmierten Feuerwehrleute legten gemeinsam mit den Helfern vor Ort Spanngurte um das Tier.

Pferd mit Trecker aus Graben befreit

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Mit einem Trecker hoben sie die Stute anschließend aus dem Graben. Nach der Rettung konnte das Pferd wieder aus eigener Kraft laufen.

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Laut Angaben vor Ort blieb die Stute, die trächtig sein soll, unverletzt. Zum Abschluss der Aktion erhielt das Tier eine Dusche von der Feuerwehr, um den Schlamm zu entfernen.