Von dem Verdächtigen fehlt bisher jede Spur. Warum er dem Tier nahe kam, ist ungeklärt.

Die Polizei sucht einen Mann, der im Badeanzug ein Pferd am Hinterteil umarmt hat. (Symbolbild) picture-alliance/ dpa | Jochen Lübke

Nur mit einem Badeanzug bekleidet hat ein Mann in der Nacht auf Sonntag in Melle (Landkreis Osnabrück) ein Pferd umarmt. Der Besitzer des Pferdes entdeckte den bisher unbekannten Verdächtigen, der daraufhin die Flucht ergriff, wie die Polizei mitteilte. Was der Unbekannte bei dem Tier wollte, ist bisher nicht bekannt.

Nach bisherigen Informationen sei der Mann zunächst in einen Stall an der Straße Rüschenbreede eingedrungen und habe sich dann entkleidet. Der Besitzer beobachtete demnach über eine Kamera das Geschehen. Auf der Wiese habe der Mann dann ein Pferd im hinteren Bereich umarmt.

Der Besitzer des Pferdes sprach den Mann dann über eine Lautsprecheranlage an, daraufhin floh dieser. Bisher konnte der Verdächtige nicht entdeckt werden. Die Hintergründe der Tat sind offen. (dpa/mp)