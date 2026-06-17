Per Knopfdruck auf 47 km/h: Polizei stoppt getunten E-Scooter

Eigentlich sind E-Scooter auf 20 km/h begrenzt – doch ein 21-Jähriger trickst sein Gefährt aus. Bei einer Kontrolle staunen selbst die Beamten.

Bei Schwerpunktkontrollen zur Verkehrssicherheit hat die Polizei am Dienstag in Lüneburg zahlreiche Verstöße festgestellt – und einen besonders dreisten Mann aus dem Verkehr gezogen.

Im Fokus der Kontrollen stand unter anderem der Bereich Am Grasweg. Dort ahndeten die Einsatzkräfte mehr als 25 Verstöße – darunter die Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer, nicht angelegte Sicherheitsgurte sowie weitere Formen der Ablenkung im Straßenverkehr.

E-Scooter: Mit Tastenkombination schnell beschleunigen

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Für Aufsehen sorgte jedoch ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer, den die Beamten am Schnellenberger Weg stoppten: Sein Roller war technisch manipuliert und konnte per Tastenkombination in kürzester Zeit auf rund 47 km/h beschleunigen.

Damit war das Fahrzeug nicht mehr als E-Scooter zugelassen. Den jungen Mann erwarten nun Strafverfahren – unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (rei)