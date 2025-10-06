Pedelec-Fahrerin (85) fährt auf Straße und kollidiert mit Auto – schwer verletzt

Bei einem Unfall in Stade ist eine 85 Jahre alte Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Der Unfallhergang gibt Rätsel auf – die Polizei ermittelt.

Laut Polizei war ein 75-jähriger Mann am vergangenen Freitag gegen 16.45 Uhr mit seinem Hyundai auf der Straße Am Hohenwedel in Richtung Bremervörder Straße unterwegs. Links neben ihm fuhr eine 85-jährige Frau mit ihrem Pedelec auf dem Radweg.

Stade: Polizei ermittelt nach Unfall mit Pedelec

Auf Höhe des Fußgängerüberwegs an der Ecke Brunnenweg soll die Frau plötzlich auf die Straße eingebogen und gegen die linke Seite des Autos gefahren sein. „Im weiteren Verlauf stürzte die Frau und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu“, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der 75-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und will nun die genauen Umstände des Unfalls klären. (dg)