Ein Streit bei einer Party in Salzgitter eskalierte – und endete mit einer Messerstecherei.

Polizeieinsatz mit Blaulicht. (Symbolbild) picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Eine Party ist am frühen Samstagmorgen in Salzgitter eskaliert: Bei einem Streit verletzten sich eine 18-Jährige und ein 39 Jahre alter Mann mit Messern.

Beide wurden ärztlich versorgt. Die Polizei vernahm Zeugen und identifizierte die beiden Kontrahenten, die aufeinander losgegangen waren.

Nach der Feststellung ihrer Personalien kamen sie wieder auf freien Fuß. Die Hintergründe werden derzeit noch ermittelt, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß. (dpa)