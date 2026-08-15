Niedersachsen

Party im Norden eskaliert – und endet mit Messerstecherei

Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht und „Polizei“-Aufschrift, Frontansicht
Polizeieinsatz mit Blaulicht. (Symbolbild)

Ein Streit bei einer Party in Salzgitter eskalierte – und endete mit einer Messerstecherei. 

Eine Party ist am frühen Samstagmorgen in Salzgitter eskaliert: Bei einem Streit verletzten sich eine 18-Jährige und ein 39 Jahre alter Mann mit Messern.

Beide wurden ärztlich versorgt. Die Polizei vernahm Zeugen und identifizierte die beiden Kontrahenten, die aufeinander losgegangen waren.

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Nach der Feststellung ihrer Personalien kamen sie wieder auf freien Fuß. Die Hintergründe werden derzeit noch ermittelt, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß. (dpa)

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