Urlaubsort an der Nordsee bekommt neue Strandpromenade für mehrere Millionen Euro

Flanieren mit Meerblick: Was Touristen und Einheimische mit der neuen Strandpromenade in Otterndorf erwartet.

Die Strandpromenade in dem Ort im Landkreis Cuxhaven soll für mehrere Millionen Euro neu gestaltet werden. Geplant sind in einem rund 800 Meter langen Abschnitt unter anderem Sitzecken, eine Trasse für Radfahrer und fünf barrierearme Zugänge zum Strand, wie das niedersächsische Wirtschaftsministerium mitteilte. Die Promenade soll Hochwasserschutz bieten, auch Toiletten sind geplant.

Die Arbeiten sollen bis 2028 fertig sein. Das Projekt wird nach Schätzung der Behörde rund 4,7 Millionen Euro kosten. Davon steuert Niedersachsen drei Millionen Euro bei, auch die Metropolregion Hamburg und Otterndorf beteiligen sich an den Kosten. (dpa/mp)