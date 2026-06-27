Eine elektrische Orgel hat in einer Kirche für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Der Schaden liegt bei einer Million Euro.

Eine elektrische Orgel hat in Barum bei Lüneburg für einen Kirchenbrand gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Menschen am Nachmittag Rauchentwicklung bei der Kirche im Ortsteil St. Dionys.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die elektrische Orgel demnach in Brand. Durch die Hitzeentwicklung seien auch die Empore sowie eine Treppe in der Kirche beschädigt worden. Menschen hielten sich in dem Gebäude nicht auf, entsprechend wurde niemand verletzt.

Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden aber bereits auf rund eine Million Euro. Die Brandursache ist noch unklar. (dpa/esk)

Anzeige



