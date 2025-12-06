Oldtimer kracht gegen Baum – Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Auf der Bockhorner Allee in Stade hat sich am Samstagabend gegen 19 Uhr ein schwerer Unfall mit einem Ford-Oldtimer ereignet. Der Wagen kam nach ersten Polizeiangaben offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum.

Der Fahrer wurde dabei im Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste mit schwerem Gerät anrücken, um den Mann in einer aufwendigen technischen Rettung zu befreien. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Beifahrer konnte schneller aus dem Oldtimer geholt werden und war ebenfalls verletzt. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme blieb die Bockhorner Allee vollständig gesperrt.