Zwei Polizisten stehen vor einem Streifenwagen. Auf dem Auto steht leuchtend in rot „Unfall“.

Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: RUEGA

  • Oldenburg

Crash beim Abbiegen: Motorradfahrer erleidet schwerste Verletzungen

Eine Autofahrerin will mit ihrem Wagen abbiegen, ein Motorrad kommt ihr entgegen – beide kollidieren. Die Folgen für einen 23-Jährigen sind ernst.

Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer hat bei einem Unfall in Oldenburg (Niedersachsen) schwerste Verletzungen erlitten. Am Donnerstagnachmittag habe eine 20-Jährige mit ihrem Wagen nach links abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei sei ihr Auto mit dem entgegenkommenden Motorrad des 23-Jährigen zusammengestoßen. Der junge Mann wurde schwerstverletzt und kam ins Krankenhaus. 

Ungeklärt waren zunächst die genauen Umstände der Kollision: Die 20-Jährige gab laut Polizei an, sie sei bei grünem Linksabbiegerpfeil abgebogen, der Motorradfahrer konnte nicht befragt werden. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Die Polizei sucht nach Zeugen. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

