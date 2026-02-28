Ohne Kennzeichen in die Radarfalle: Scherz hat ernste Konsequenzen

Maskiert und ohne Kennzeichen zu schnell am Blitzer vorbei: Was wahrscheinlich ein blöder Scherz mit der Radarfalle sein sollte, zieht nun polizeiliche Ermittlungen gegen einen 20-Jährigen nach sich.

Vielleicht haben sie zu viele Gangster-Rap-Videos gesehen oder sie fanden es einfach lustig: Maskiert und mit ausgestrecktem Mittelfinger fuhren mehrere Personen am 29. Januar 2026 in einem Auto so schnell an einem Blitzer auf der Konrad-Adenauer-Straße in Neu Wulmstorf im Landkreis Harburg vorbei.

Das Radargerät löste aus. Aber nicht nur ein Mal – innerhalb von zehn Minuten schoss der Blitzer gleich mehrere Aufnahmen der „Gangster“-Karre.

Radarfalle: Scherzkekse legten es offenbar darauf an, geblitzt zu werden

Die Scherzkekse legten es offenbar darauf an, geblitzt zu werden. Denn sie trafen auch eine Vorsichtsmaßnahme: Sie hatten das Kennzeichen des Autos abmontiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Kulturkampf um Hamburgs berühmteste Prachtstraße

Womit sie wohl nicht gerechnet hatten: Die Polizei in Neu Wulmstorf konnte den Wagen auf den Aufnahmen des Blitzers trotz des fehlenden Kennzeichens identifizieren und den 20-jährigen Halter ausfindig machen. Gegen ihn wird jetzt wegen Urkundenunterdrückung ermittelt. (mp)