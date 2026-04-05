Oberleitung gerissen! Hunderte aus S-Bahn evakuiert – Strecke gesperrt

Aufgrund eines Schadens müssen viele Reisende seit Samstagabend ab Hildesheim umsteigen. Am Morgen kommt es weiterhin zu Ausfällen auf der Strecke.

290 Menschen sind am Samstagabend in der Gemeinde Giesen nahe Hildesheim aus einer S-Bahn evakuiert worden. Grund sei eine heruntergerissene Oberleitung gewesen, die auf dem Dach der Bahn gelandet sei, sagte ein Sprecher der S-Bahn Hannover. Der Streckenabschnitt zwischen Barnten und Hildesheim-Hauptbahnhof ist den Angaben nach weiter gesperrt.

290 Menschen wegen gerissener Oberleitung evakuiert

Wann die Strecke wieder vollständig freigegeben werden kann, könne nicht eingeschätzt werden, teilte das Verkehrsunternehmen am Morgen mit. Ab Barnten werde die S4 nach Nordstemmen umgeleitet. Von dort aus können Kunden die RB77 in Richtung Hildesheim Hauptbahnhof nehmen. Dadurch könne es zu längeren Umsteigezeiten kommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Wachsfiguren auf dem Kiez: Panoptikum-Erbin kämpft mit Schwierigkeiten

Fahrgäste wurden gebeten, sich vor Abfahrt darüber zu informieren, wie sie ihr Ziel erreichen können, etwa über die DB-App.