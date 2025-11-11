Nur zwei Stunden nach 18. Geburtstag: Fahranfänger rast im BMW durch Innenstadt

Frisch volljährig, aber gleich richtig aufs Gas gedrückt: In der Nacht zum Samstag hat die Polizei in Osnabrück einen 18-jährigen Fahranfänger im BMW gestoppt, der 60 km/h zu schnell unterwegs war.

Der junge BMW-Fahrer war erst zwei Stunden zuvor 18 Jahre alt geworden – und durfte damit zum ersten Mal ohne Begleitperson hinterm Steuer sitzen. Prompt raste er mit 110 statt der erlaubten 50 km/h durch die Osnabrücker Innenstadt – und wurde dabei direkt von der Polizei erwischt.

Im BMW gerast: saftiges Bußgeld für jungen Mann

Diese leitete ein Bußgeldverfahren ein. Laut aktueller Regelung drohen ihm nun saftige 560 Euro Strafe, zwei Punkte in Flensburg, ein zweimonatiges Fahrverbot sowie eine Verlängerung der Probezeit und die Teilnahme an einem Aufbauseminar. (ee)