Wegen eines Radfahrers im Gleisbett muss ein Zug notbremsen. Dann flüchtet der Verursacher.

Ein Regionalzug an einem Bahnübergang. In Lohne musste ein Zugführer wegen einer Person im Gleisbett notbremsen. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Jens Büttner

Ein Radfahrer im Gleisbett hat in Lohne im Landkreis Vechta eine Gefahrenbremsung eines Zuges ausgelöst. Der Triebwagenführer bemerkte den Mann in der Nacht zum Samstag zwischen den geschlossenen Schranken eines Bahnübergangs, wie die Polizei mitteilte.

Der Zug kam demnach erst hinter dem Übergang zum Stehen. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der Radfahrer flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Polizei ermittelt gegen Unbekannten und sucht nach Zeugen

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Bei dem Zug handelte es sich den Angaben zufolge um eine Nordwestbahn, die zuvor von Bremen nach Lohne gefahren war und anschließend zur Abstellung nach Vechta gebracht werden sollte.

Fahrgäste waren nicht an Bord. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr und sucht nach Zeugen. (dpa/mp)