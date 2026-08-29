Niedersachsen
Notbremsung wegen Radfahrer im Gleis – Polizei ermittelt
Wegen eines Radfahrers im Gleisbett muss ein Zug notbremsen. Dann flüchtet der Verursacher.
Ein Radfahrer im Gleisbett hat in Lohne im Landkreis Vechta eine Gefahrenbremsung eines Zuges ausgelöst. Der Triebwagenführer bemerkte den Mann in der Nacht zum Samstag zwischen den geschlossenen Schranken eines Bahnübergangs, wie die Polizei mitteilte.
Der Zug kam demnach erst hinter dem Übergang zum Stehen. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der Radfahrer flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.
Polizei ermittelt gegen Unbekannten und sucht nach Zeugen
Bei dem Zug handelte es sich den Angaben zufolge um eine Nordwestbahn, die zuvor von Bremen nach Lohne gefahren war und anschließend zur Abstellung nach Vechta gebracht werden sollte.
Fahrgäste waren nicht an Bord. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr und sucht nach Zeugen. (dpa/mp)