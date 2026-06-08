Niedersachse im Lotto-Millionen-Glück – Aber wer räumt diesen Wahnsinns-Jackpot ab?

Ein glücklicher Gewinner aus Niedersachsen hat sechs Richtige im Lotto „6aus49” getippt – jetzt winkt ihm ein Millionensegen. Der Jackpot mit Maximalsumme ist weiter nicht geknackt.

Ein Glückspilz aus dem Landkreis Oldenburg hat im Lotto-Klassiker „6aus49” mehr als 2,7 Millionen Euro gewonnen. Der Niedersachse tippte am Samstag bundesweit als einziger alle sechs Gewinnzahlen richtig, wie Lotto Niedersachsen mitteilte. Nur die korrekte Superzahl 8 fehlte ihm, um den Jackpot über die maximal möglichen 50 Millionen Euro zu knacken.

Mega-Jackpot bleibt unberührt: Die Jagd geht weiter

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Der Jackpot umfasst somit bei der nächsten Ziehung am Mittwoch erneut diese Summe. Die Gewinnchance dafür ist allerdings verschwindend gering – sie liegt nach Angaben von Lotto Niedersachsen bei etwa 1 zu 140 Millionen.

In den letzten 21 Ziehungen von „6aus49” war es bundesweit niemandem gelungen, die sechs Gewinnzahlen plus die richtige Superzahl zu tippen.

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Experten geben zu bedenken, dass Glücksspiel süchtig machen kann. (dpa/mp)