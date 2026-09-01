Mehrere Sorten Streichmettwurst werden wegen möglicher Listerien zurückgerufen. Eine Listerien-Erkrankung ist vor allem für Schwangere und Senioren gefährlich.

Verschiedene Sorten von Streichmettwurst wurden zurückgerufen. Bei einem Verzehr besteht Gefahr auf Listerien. (Symbolbild) IMAGO / Steinach

Drei verschiedene Sorten Streichmettwurst werden wegen einer möglichen Verunreinigung mit Listerien zurückgerufen. Betroffen seien Schinken-Streichmettwurst-Hörnchen in 300-Gramm-Packungen mit und ohne Knoblauch mit dem Produktionsdatum 31. Juli. Auch die Streichmettwurst grob ohne Knoblauch (zweimal 300 Gramm Hörnchen) könnte verunreinigt sein, teilte das Portal Lebensmittelwarnung.de mit.

Es gibt verschiedene Mindesthaltbarkeitsdaten bis Anfang September. Das Produkt der Firma Fleischwaren Wulff in Göttingen wurde demnach in Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen-Anhalt verkauft. Kundinnen und Kunden könnten bereits gekaufte Ware im Laden zurückgeben und erhielten den Kaufpreis erstattet, teilte das Unternehmen mit.

Bei Durchfall und Fieber zum Arzt

Anzeige

Eine Listerien-Erkrankung ist vor allem für Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem gefährlich. Anzeichen seien Symptome wie Durchfall oder Fieber, die meist innerhalb von 14 Tagen nach einer Infektion auftreten würden, hieß es auf der Seite Lebensmittelwarnung.de über die möglichen Folgen.

Menschen, die solche Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen. Schwangere sollten sich nach Verzehr auch ohne Symptome von einem Arzt beraten lassen. (dpa/mp)