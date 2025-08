Neun Verletzte bei Auffahrunfall auf der A1

Neun Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn leicht verletzt worden. Auch für viele weitere Verkehrsteilnehmer hatte der Zusammenstoß Folgen.

Nach einem Auffahrunfall mit mehreren Verletzten ist die Autobahn 1 bei Stuhr im Landkreis Diepholz in Richtung Osnabrück für mehrere Stunden voll gesperrt worden. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Vormittag zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener.

Alle Insassen wurden leicht verletzt

Das Auto eines 41 Jahre alten Mannes aus Duisburg, das mit insgesamt sieben Menschen, darunter vier Kinder, besetzt war, bremste stark ab. Ein dahinter fahrendes Auto eines 24-Jährigen aus Bremen, das mit zwei Menschen besetzt war, fuhr auf den Wagen auf. Alle Autoinsassen wurden der Polizei zufolge bei dem Unfall leicht verletzt.

Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle. Die Verletzten seien am Ort behandelt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Die Sperrung der Autobahn wurde der Polizei zufolge am Nachmittag gegen 16.45 Uhr wieder aufgehoben. (dpa/mp)