Feuer im Wald, Güllefässer mit Wasser: Wie Einsatzkräfte und Landwirte seit dem frühen Mittwochmorgen gegen Flammen kämpfen.

In Lingen im Landkreis Emsland sind rund 3000 Quadratmeter Wald abgebrannt. Das Löschen dauert noch an, die Landwirte der Umgebung helfen bei der Wasserversorgung. picture alliance/dpa | Matthias Brüning

Rund 3000 Quadratmeter Wald sind in Lingen (Landkreis Emsland) abgebrannt. „Die Glutnester sind massiv“, sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Lingen. Das Löschen werde noch Stunden dauern, Landwirte helfen mit Güllefässern bei der Wasserversorgung. Niemand sei verletzt.

Das Feuer war am frühen Morgen ausgebrochen. Rund 75 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpfen seitdem den Brand von zwei Seiten. Sie bekommen Unterstützung vom Technischen Hilfswerk, dem Deutschen Roten Kreuz und der Polizei.

Glücklicherweise handle es sich um kein durchgängiges Waldgebiet, sagte der Sprecher der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte haben den Brand nach eigenen Angaben unter Kontrolle und gehen nicht davon aus, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. (dpa/mp)