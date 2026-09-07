Niedersachsen

Nazi-Propaganda auf Flohmarkt - Polizei schreitet ein

Schild mit der Aufschrift „Flohmarkt“ auf dem Marktplatz von Tönning, dahinter Häuser und kahle Bäume.
Auf einem Flohmarkt verkaufte ein 61-jähriger Mann mehrere Propagandabücher aus der NS-Zeit (Symbolbild).

Ein Mann hatte Bücher mit verfassungsfeindlichen Symbolen angeboten. Noch ist offen, warum.

Auf einem Flohmarkt nördlich von Oldenburg ist Nazi-Propagandamaterial aufgetaucht. Ein 61-Jähriger verkaufte in Varel am Sonntag mehrere Propagandabücher aus der Zeit des Nationalsozialismus, wie die Polizei mitteilte. Auf einigen der Bücher seien auch verfassungswidrige Symbole zu sehen gewesen. 

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Weil der Mann die Bücher durch den Verkauf öffentlich zugänglich machte, wird nun gegen ihn ermittelt. Die Polizei stellte die Bücher sicher. Woher sie stammten und warum der Mann sie zum Verkauf anbot, war zunächst nicht bekannt. (dpa/mp)

Im Norden Niedersachsen
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