Auf einem Flohmarkt verkaufte ein 61-jähriger Mann mehrere Propagandabücher aus der NS-Zeit (Symbolbild). picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Auf einem Flohmarkt nördlich von Oldenburg ist Nazi-Propagandamaterial aufgetaucht. Ein 61-Jähriger verkaufte in Varel am Sonntag mehrere Propagandabücher aus der Zeit des Nationalsozialismus, wie die Polizei mitteilte. Auf einigen der Bücher seien auch verfassungswidrige Symbole zu sehen gewesen.

Weil der Mann die Bücher durch den Verkauf öffentlich zugänglich machte, wird nun gegen ihn ermittelt. Die Polizei stellte die Bücher sicher. Woher sie stammten und warum der Mann sie zum Verkauf anbot, war zunächst nicht bekannt. (dpa/mp)