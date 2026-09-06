Die niederländischen Royals sind in das Elbestädtchen Hitzacker in Niedersachsen gekommen. Moritz Frankenberg/dpa

Zum 100. Geburtstag des 2002 gestorbenen Prinzen Claus sind die niederländischen Royals in das Elbestädtchen Hitzacker in Niedersachsen gekommen.

König Willem-Alexander, dessen Mutter Prinzessin Beatrix und Prinz Constantijn, ein Bruder des Königs, besuchten am Sonntag das Wendland. Sie würdigten damit Beatrix' Mann. Er war am 6. September 1926 als Claus von Amsberg in Dötzingen, einem Ortsteil von Hitzacker, zur Welt gekommen.

Die königlichen Gäste trugen sich ins Goldene Buch der Stadt ein. „Bei der Zusage haben wir gejubelt“, sagte Bürgermeister Holger Mertins (FDP), „das ist ein besonderer Tag für Hitzacker“. Der Marktplatz war bei sonnigem Wetter gut gefüllt, viele Besucherinnen und Besucher winkten mit Oranje-Flaggen.

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König Willem-Alexander wässerte „Königslinde“

Dann ließen sie sich über die Oranjeroute informieren. Dabei handelt es sich um eine rund 2300 Kilometer lange Wander- und Radroute, die durch deutsche Städte und Gemeinden mit Verbindungen zum niederländischen Königshaus führt.

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Im Anschluss wässerte König Willem-Alexander eine „Königslinde“, die umgepflanzt wurde. Dieser Baum war ursprünglich 2013 anlässlich seiner Amtseinführung von der Stadt Hitzacker gepflanzt und kürzlich an einen neuen Standort versetzt worden. Anschließend besuchte die Delegation ein Denkmal für Prinz Claus.

Bereits 2005 hatte Prinzessin Beatrix in Hitzacker die Büste von ihm enthüllt. 2014 wurde die Prinz-Claus-Promenade eröffnet. Prinz Claus war in den Niederlanden sehr beliebt. Er starb am 6. Oktober 2002 im Alter von 76 Jahren in Amsterdam. (dpa/mp)