Nahe Hamburg: Mehrere Verletzte bei Unfall an Kreuzung

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw an einer Kreuzung in Ruschwedel in der Gemeinde Harsefeld (Landkreis Stade) sind am Donnerstagabend drei Menschen teils schwer verletzt worden.

Laut ersten Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 20.20 Uhr an der Kreuzung der Kreisstraße 49 und der Ruschwedeler Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein BMW-Fahrer einen auf der Kreisstraße fahrenden Audi übersehen haben.

Unfall im Kreis Stade: BMW fängt Feuer – Kreuzung voll gesperrt

Bei dem Zusammenstoß wurde der BMW um 180 Grad gedreht und prallte gegen ein Stoppschild. Im Motorraum des Fahrzeugs entwickelte sich Rauch, den Ersthelfer mit einem Pulverlöscher eindämmten, bevor die Feuerwehr übernahm. Beide Insassen des BMW wurden verletzt, der Fahrer des Audi schwer. Sanitäter versorgten die Betroffenen vor Ort und brachten sie anschließend in umliegende Krankenhäuser.

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Die Kreuzung wurde für den Verkehr zwischenzeitlich vollständig gesperrt. Zur genauen Unfallursache ermittelt die Polizei noch.