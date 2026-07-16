In einem Anhänger, der in der Sonne stand, sind 60 Katzen entdeckt worden. Fraglich ist, wie die Tiere dorthin kamen.

60 Katzen sind in einem Auto-Anhänger in Seevetal gefunden worden. Warum sie in dem Hänhger waren, ist Gegenstand von Ermittlungen.

Die Polizei entdeckte die Tiere in Seevetal im Landkreis Harburg nach Zeugenhinweisen, wie eine Landkreis-Sprecherin sagte. Die Tiere wurden den Angaben nach bereits am 3. Juli entdeckt.

Katzen in Seevetal gefunden: Tierhaltungsverbot für den Fahrer des Wagens

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Bei den Katzen handelte es sich demnach um verschiedene Rassekatzen. Wieso sie sich in dem Anhänger befanden, wird noch ermittelt. Das Gespann befand sich zum Zeitpunkt des Einschreitens der Polizei bereits eine längere Zeit in der Sonne.

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Die Katzen wurden inzwischen in Tierheimen untergebracht. Einige werden medizinisch untersucht. Es wird zudem geprüft, ob Halter für die Katzen ermittelt werden können, etwa wenn sie gechippt sind. Vom Fahrer des Gespanns wurden die Personalien aufgenommen. Gegen ihn wurde zunächst ein Tierhaltungsverbot ausgesprochen. (dpa/mp)