Polizei rätselt: Plötzlich steht eine Mauer mitten auf der Straße

Vorsicht, Stolperfalle! In der niedersächsischen Ortschaft Lindhorst ist am frühen Sonntagmorgen eine neue Mauer entdeckt worden. Sie zieht sich über eine Straße am Busbahnhof und war am Abend zuvor noch nicht da. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Wie die Polizei Stadthagen am Sonntagmorgen mitteilte, ist die von Unbekannten errichtete Mauer um 4.15 Uhr gemeldet worden. Sie ziehe sich über die Fahrbahn des Busbahnhofes der Magister-Nothold-Oberschule an der Glück-Auf-Straße.

Nächtlicher Sabotageakt: Unbekannte bauen Mauer auf die Straße

Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass die über die gesamte Fahrbahnbreite der Busschleife errichtete Mauer aus Pflastersteinen bestand. Die unbekannten Barrikadenbauer hätten immer drei Steine übereinandergelegt. Die Höhe der Mauer betrage insgesamt etwa 25 Zentimeter.

Die Herkunft der Pflastersteine war schnell ermittelt: „Zur Materialbeschaffung wurde das Pflaster des nahegelegenen Bürgersteigs aufgebrochen“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Das Hindernis sei durch die Beamten umgehend beseitigt worden.

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Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt eingeleitet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (mp)