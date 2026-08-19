Nachbarn im Kreis Rotenburg/Wümme alarmieren die Polizei wegen Schussgeräuschen in einem Haus. Vor Ort entdecken die Einsatzkräfte zwei Tote. Was ist bisher über die Hintergründe bekannt?

Ein 90-Jähriger soll in Hepstedt nördlich von Bremen seine deutlich jüngere Ehefrau umgebracht haben. Danach habe sich der Mann selbst getötet, teilte die Polizei in Rotenburg/Wümme mit. Die genauen Hintergründe der Tat seien noch offen, hieß es von den Ermittlern.

Senior erschießt 35 Jahre jüngere Frau

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Nachbarn hatten wegen Schussgeräuschen am Mittag die Polizei alarmiert. Die Beamten entdeckten dann die beiden Leichen der 65 Jahre alten Frau und des 90-jährigen Mannes in dem Haus.

Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen am Tod der beiden gebe es bisher nicht, hieß es. Auch hätten sich keine weiteren Menschen in dem Haus befunden. Die Ermittlungen zur Tatwaffe und dem genauen Tathergang dauerten an, teilte die Polizei mit. (dpa)