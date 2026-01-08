Nachbarin wird zur Lebensretterin: „Ohne sie wäre ich verbrannt“

Ein Küchenbrand bei Hamburg hätte ein dramatisches Ende nehmen können, wenn nicht eine aufmerksame Nachbarin eingegriffen hätte.

Bei einem Wohnungsbrand sind am Donnerstagnachmittag in Elstorf im Landkreis Harburg mindestens zwei Wohnungen unbewohnbar geworden. Laut ersten Angaben brach das Feuer gegen 14:30 Uhr in einer Küche im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Rüterweg aus.

„Eine Nachbarin, die gegenüber Schnee geschippt hat, hat uns alle aus dem Haus geklingelt“, sagte Jörg Lerch. Er lag gerade krank in seinem Bett in der Nachbarwohnung: „Ohne sie würde ich im Bett liegen und verbrennen.“

Feuer in Elstorf: Löschwasser gefriert auf der Straße

Der Bewohner der Brandwohnung soll zum Zeitpunkt des Feuers nicht zu Hause gewesen sein. Das Feuer griff auf mehrere weitere Zimmer über, bevor die Feuerwehr es unter Kontrolle bringen konnte.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gefror das Löschwasser auf den Straßen. „Wir haben deswegen den Bauhof der Gemeinde herbestellt, damit die Straße gestreut wird. Das klappt sehr gut“, sagte Feuerwehreinsatzleiter Christoph Meyer. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.