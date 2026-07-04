Ein Mann ist nach einem Unfall beraubt worden – war es geplant oder spontan? Die Kripo ermittelt.

Die zwei am Unfall beteiligten Fahrzeuge in Stade. Der VW Polo wurde sichergestellt. Polizei Stade

Unfall mit einem bösen Ende: In Stade sind in der Nacht zu Sonntag zwei Autos kollidiert. Danach sollen Insassen des einen Fahrzeugs den Fahrer (24) des anderen Wagens auf die Straße gezerrt, ihn geschlagen und ausgeraubt haben.

Laut Polizei war das spätere Opfer in einem Mercedes auf der Straße Am Mühlenteich unterwegs, als ihm ein VW Polo entgegenkam. Dessen Fahrer steuerte auf den Mercedes zu – ob gezielt oder aus Versehen, ist unklar. Es kam zum Frontalzusammenstoß.

Stade: Mann nach Unfall beraubt

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Im Anschluss sollen drei Männer aus dem VW Polo ausgestiegen sein und den Mercedes-Fahrer aus seinem Auto gezerrt haben.

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„Auf der Straße traten und schlugen sie dann auf den Stader ein und raubten ihm eine Bauchtasche mit Geldbörse, Papieren sowie mehreren hundert Euro Bargeld“, so ein Polizeisprecher. Als Zeugen auftauchten, sei das Trio geflüchtet.

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Der 24-Jährige wurde bei dem Raub leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ob die Männer aus dem VW Polo verletzt wurden, ist nicht bekannt. Auch die Hintergründe des Überfalls sind unklar. War es ein gezieltes Verbrechen? Oder eine spontane Tat, weil sich eine Gelegenheit bot? Die Kripo ermittelt. Hinweise: Tel. (04141) 102215.

Wagen wurde sichergestellt

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Die Unfallstelle wurde gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Zu größeren Staus kam es nicht. Ein Gutachter soll nun bei der Rekonstruktion des Unfalls helfen. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Der VW wurde zur Spurensicherung sichergestellt.