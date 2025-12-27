Nach tödlicher Messer-Attacke auf vierfache Mutter: Ex-Freund stellt sich

Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 40-jährige Frau in Apensen (Landkreis Stade) hat sich der mutmaßliche Täter am Freitagvormittag der Polizei gestellt. Der 57-Jährige wurde inzwischen in Untersuchungshaft genommen. Er hat vier gemeinsame Kinder mit der Getöteten.

Die Tat ereignete sich am 19. Dezember gegen 8 Uhr in der Stader Straße. Der Mann soll an der Wohnungstür seiner ehemaligen Partnerin – und der Mutter seiner vier Kinder – geklopft und sie beim Öffnen mehrfach mit einem Messer attackiert haben. Trotz schneller Rettungsmaßnahmen starb die Frau später im Krankenhaus in Buxtehude.

Schnell fiel der Verdacht auf den getrennt lebenden Ex-Partner. Die Polizei leitete eine bundesweite Fahndung ein. Offenbar führte der öffentliche Druck dazu, dass sich der Mann – in Begleitung seines Anwalts – am Freitagvormittag beim Amtsgericht in Buxtehude stellte.

Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor. Nach der Festnahme wurde er zur Polizeiinspektion nach Stade gebracht, wo erste Vernehmungen sowie erkennungsdienstliche Maßnahmen erfolgten. Zur Tat selbst äußerte sich der Mann nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Stella war elf, als sie nach Hamburg kam: „Mir wurde die Kindheit geraubt“

Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt in Niedersachsen gebracht. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Details nannte die Polizei mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht. Die vier gemeinsamen Kinder im Alter von sechs bis 20 Jahren waren nicht in der Wohnung, als ihr Vater mutmaßlich ihre Mutter getötet hat. (mp)