Nach Todesfall: Familie randaliert im Krankenhaus

Ein schwer erkrankter Patient stirbt im Krankenhaus. Für die Angehörigen des Verstorbenen ist das Anlass für Randale und Angriffe auf Personal in einer Klinik im niedersächsischen Rotenburg (Wümme).

Krankenhauspersonal sei verbal und körperlich angegriffen worden, sagte die Polizei. Ein Arzt habe leichte Verletzungen erlitten.

Zu den anwesenden Angehörigen seien am Sonntagabend weitere hinzugekommen, die ebenfalls zum Teil randaliert hätten. Es sei zu regelrechten Tumulten gekommen, die mehrere Stunden angehalten hätten.

Polizei beruhigt Tumulte durch „intensive Gespräche“

Grund für den Aufruhr sei der Tod eines Familienmitglieds auf einer Klinikstation gewesen. Durch intensive Gespräche sei es den alarmierten Einsatzkräften gelungen, die Lage zu beruhigen und das Eintreffen weiterer Angehöriger zu verhindern.

Die Familie des Verstorbenen verließ das Krankenhaus schließlich. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein. (dpa)