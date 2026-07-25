Im Essehofer Holz im Landkreis Helmstedt wurde die Leiche einer 73-Jährigen gefunden. Der Fall gibt noch viele Rätsel auf.

Nach der mutmaßlichen Tötung einer Seniorin suchen die Ermittler weiterhin nach dem verschwundenen Auto der Frau.

Die Leiche der 73-Jährigen war am Mittwoch von einem Spaziergänger in einem Waldstück im Landkreis Helmstedt gefunden worden, im Essehofer Holz in Lehre. Die Polizei geht nach wie vor von einem Gewaltverbrechen aus, Angaben zu Hintergründen oder Tatverdächtigen machte eine Sprecherin weiterhin nicht.

Polizei sucht nach Auto der mutmaßlich Getöteten – Bitte an Zeugen

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Die Ermittler hoffen mit der Veröffentlichung weiterer Details, das verschwundene Auto der Frau aus dem Landkreis Gifhorn zu finden. Zeugen sollten demnach auf einen schwarzen Wagen mit einer Anhängerkupplung und einem Lackkratzer am rechten hinteren Kotflügel achten.

Bei dem Pkw handelt es sich außerdem um einen schwarzen VW Polo 5 Typ 6R mit dem amtlichen Kennzeichen GF-AH 964. Die Ermittler schließen jedoch nicht aus, dass sich das Kennzeichen mittlerweile nicht mehr am Fahrzeug befindet. (dpa/mp)