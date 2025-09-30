Nach dem Feuer der nächste Schock: Hochhaus-Bewohner dürfen nicht zurück

Nach einem Kellerbrand in einem Hochhaus im Lüneburger Stadtteil Kaltenmoor ist das Gebäude für unbewohnbar erklärt worden. Die etwa 100 Bewohner wurden in Notunterkünften untergebracht.

Für die Bewohner des Gebäudes an der Theodor-Heuss-Straße war es ein Schock: Erst das Feuer am Samstagnachmittag, dann die Evakuierung, und jetzt können sie noch nicht einmal nach Hause. Denn: Nach Angaben des Wohnungsunternehmens Vonovia musste der Strom abgestellt werden.

Einer Sprecherin zufolge kann der Strom frühestens am Mittwoch wieder angestellt werden. Betroffen seien 29 Mietparteien. Einige seien in Hotels untergekommen, die meisten seien bei Verwandten oder Bekannten sowie in städtischen Notunterkünften untergebracht worden.

Nach Angaben der Polizei wohnen insgesamt etwa 100 Menschen in dem Hochhaus in Kaltenmoor. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Der Schaden liegt den Angaben zufolge im oberen fünfstelligen Bereich. Es ist nicht das erste Feuer in der Siedlung: Erst vor wenigen Tagen hatte es im Keller eines Nachbarhauses gebrannt. (mp)